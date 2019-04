Esporte Apoio familiar dá força na carreira de jovens tenistas Incentivo de pais é suporte para desenvolvimento no esporte

Representantes da nova geração do tênis feminino goiano, Isabella Daher, Mariana Soares e Maria Fernanda Palazzo contam com o apoio irrestrito dos familiares na dedicação à modalidade. “O esporte entrou na vida da minha filha no sentido de formação, como algo que dá disciplina, faz a criança aprender a respeitar, a traçar os objetivos. É um orgulho vê-la vivendo tudo is...