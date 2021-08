Esporte Apodi comemora volta ao Goiás após quase perder a visão Lateral direito do time esmeraldino retomou a titularidade depois de se recuperar de fratura no osso da face próxima do olho esquerdo

Autor de um gol e uma assistência nos últimos jogos do Goiás, o lateral direito Apodi, de 34 anos, comemora seu retorno ao time titular esmeraldino após se recuperar de lesão que quase comprometeu a visão do olho esquerdo. Apodi sofreu uma pancada no rosto na partida contra o Londrina, na Serrinha, ainda no dia 17 de julho. O lateral direito teve fratura no osso da face muito próxima do o...