Esporte Aplicativo faz promoção para torcida do Goiás contra Botafogo Uber dará 50% de desconto para viagens e levará pebolim humano para o Serra Dourada

Parceira do Goiás, a Uber lançou nesta quinta-feira (16) uma promoção para os torcedores esmeraldinos e realizará ações no Estádio Serra Dourada. Além do desconto de 50% nas corridas da categoria ‘Uber Juntos’, a empresa de aplicativo de mobilidade levará uma arena de pebolim humano para o estádio e ainda distribuirá brindes. ‘Uber Juntos’ é uma ...