Esporte Apito em família e, de preferência, na Copa do Mundo Irmãos árbitros Wilton, que apita por Goiás e é do quadro da Fifa, e Sávio, da federação do DF, dividem a carreira e conselhos na profissão

No futebol goiano, existem lares colorados, esmeraldinos, rubro-negros, alvinegros, entre tantas outras cores. Mas existe um lugar em que a única torcida que tem vez é a do apito. É a casa da família Pereira Sampaio, que emplacou dois árbitros nas principais competições do futebol brasileiro, com um deles cultivando, há alguns anos, importante trajetória internacional....