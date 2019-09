Esporte Apesar dos desfalques, Soteldo confia no elenco do Santos contra o Athletico-PR

O Santos terá seis desfalques para o jogo com o Athletico-PR, domingo, às 16 horas, na Vila Belmiro, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas o atacante venezuelano Soteldo, que será um dos ausentes, confia na força do elenco do técnico Jorge Sampaoli para continuar na briga pela liderança com o Flamengo. "Tenho de jogar pela seleção, pensar lá, mas com ce...