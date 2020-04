Esporte Apesar do interesse de Internazionale e Juventus, Arthur quer seguir no Barcelona O jogador goiano, ex-Grêmio, está no time catalão desde 2018 e tem contrato até 2024

A procura de clubes italianos deixa o volante Arthur orgulhoso, mas o jogador brasileiro afirmou, nesta quarta-feira (29), que a "única opção" que lhe interessa é "continuar em Barcelona, onde está 100% focado". Internazionale e Juventus estão de olho no ex-atleta do Grêmio. "Sempre há especulações, mas honestamente minha ideia é muito clara, a única opção que me...