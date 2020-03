Apesar da pandemia do novo coronavírus e do estrago causado pelo covid-19 na Itália, a diretoria do Napoli surpreendeu nesta sexta-feira ao anunciar o retorno dos treinos para a próxima quarta-feira. A decisão gerou críticas nas redes sociais e da União dos Jogadores da Itália (AIC, na sigla em italiano), o sindicato dos atletas do país europeu.



O anúncio causou surpresa porque somente nesta sexta as autoridades italianas confirmaram 627 mortes, a maior alta diária desde o início da pandemia. No total, o país já soma 4.032 óbitos. O número de infectados já superou 41.035. A Itália só perde para a China neste quesito. No total de mortes, já superou o país asiático.



"O Napoli comunica que o time voltará aos treinos no dia 25 de março no Centro de Treinamentos com atividade pela manhã", anunciou o clube, em seu site. Antes, o Cagliari, que também disputa a primeira divisão do Campeonato Italiano, também anunciara que o seu time principal voltaria a treinar em pequenos grupos na segunda-feira.



Diante destas decisões, o presidente da União dos Jogadores da Itália, Damiano Tommasi, afirmou nesta sexta que seria um absurdo e perigoso para os times de futebol retomarem os treinamentos na próxima semana.



"Qualquer pessoa que esteja pensando em obter uma vantagem treinando seus jogadores, não sei o que eles têm em suas cabeças", escreveu Damiano Tommasi no site da AIC. "Eu digo isso sem querer causar polêmica porque este não é o momento para isso. Mas treinar agora, dois meses antes do retorno do campeonato, não faz sentido e é perigoso".



Todo o esporte está suspenso no país desde 9 de março na tentativa do governo conter a disseminação do vírus que já matou 4.032 pessoas, mais do que qualquer outro lugar do planeta.