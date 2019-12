Esporte Apesar de problemas na moto, Danilo Lewis fatura dois títulos de motovelocidade Guidão da moto do piloto foi quebrado na terceira volta, mesmo assim, Danilo termina prova e leva título do Goiás Superbike e do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade

Danilo Lewis foi campeão da principal categoria do Goiás Superbike e do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade, neste domingo(15), no Autódromo de Goiânia. O piloto largou na 1ª colocação, mas perdeu três posições por conta da quebra do guidão da moto, ainda na terceira volta. Mesmo assim, o paulista terminou a prova e conquistou os títulos. “Eu estava mais de trê...