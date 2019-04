Esporte Apesar de feito histórico na F-1, chefe da Mercedes ainda vê 'muito a melhorar' Ao ter os seus dois pilotos nos principais degraus do pódio neste domingo (28), a Mercedes superou o feito da Williams, que obteve três dobradinhas consecutivas no início da temporada de 1992, com Nigel Mansell e Riccardo Patrese

Apesar de a Mercedes ter conquistado um feito histórico no último domingo (28), quando Valtteri Bottas venceu o GP do Azerbaijão e Lewis Hamilton, segundo colocado, garantindo juntos uma sequência inédita de quatro dobradinhas em um início de temporada da Fórmula 1, o chefe da equipe, Toto Wolff, acredita que o seu time ainda tem muito a evoluir na continuidade do campeonato d...