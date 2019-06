Esporte Apesar de empate, técnico do Vila Nova valoriza chances criadas contra o Criciúma Tigre pontua fora de casa ao empatar com Criciúma. Em Goiânia, pressão será por vitória contra o São Bento

Sob pressão por causa do início ruim de campanha na Série B do Brasileiro, Criciúma e Vila Nova fizeram, na tarde deste sábado (8), no Estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina, um jogo movimentado e demonstraram, em campo, a vontade que sentem de afastar a desconfiança de suas torcidas e a distância com relação ao Z4, a faixa de descenso para a terceira divisão do fute...