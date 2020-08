Esporte Apesar de casos de Covid-19, Goiás reitera confiança em protocolo e atletas Clube espera resultados de novos testes para saber se tem mais do que 12 infectados no clube e definir equipe que viaja para Curitiba para enfrentar o Athletico-PR

O adiamento do jogo do Goiás e críticas à conduta do clube esmeraldino por causa do número elevado de casos positivos para Covid-19 no elenco repercutiu nesta segunda-feira (10). As nove pessoas infectadas em uma bateria de exames se transformaram no recorde em uma só testagem desde que os exames começaram a ser realizados na Serrinha. Apesar disso, os dirigentes esme...