Esporte Apesar de busca por acordo com entidade, Goiás considera negociar direto com jogadores Na quarta (25), a Fenapaf rejeitou proposta inicial dos clubes e enviou contraposta. Direção esmeraldina admite que a melhor saída talvez será negociar diretamente com atletas

No início da noite de quarta-feira (25), a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) rejeitou a proposta da Comissão Nacional dos Clubes (CNC) e enviou para o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, representante das equipes, uma contraposta. Consultado, o presidente do Goiás, Marcelo Almeida, aceitaria parte da nova sugestão. ...