Esporte Apesar da vitória em Manchester, Valverde promete Barcelona agressivo no Camp Nou Equipe catalã venceu o jogo da ida por 1 a 0 e está próxima de retornar à semifinal depois de três anos de ausência

Ernesto Valverde, técnico do Barcelona, afirmou nesta segunda-feira (15), durante entrevista coletiva, que o time do Barcelona vai entrar para encarar o Manchester United no jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões sem levar em conta a vantagem de 1 a 0 obtida na Inglaterra no primeiro duelo. O novo confronto entre os times será às 16 horas (de Brasília) d...