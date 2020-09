Esporte Apesar da pandemia, Seleção conta com jogadores que atuam na Europa para as Eliminatórias O Brasil enfrenta a Bolívia em São Paulo no próximo dia 9 de outubro e depois viaja para Lima para enfrentar o Peru

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) espera que jogadores que atuam na Europa, incluindo o atacante Neymar, do Paris Saint-Germain (PSG), viajem para a América do Sul para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo na próxima semana, apesar das preocupações com a pandemia do novo coronavírus (Covid-19) e do risco de conflitos com os clubes. O Brasil enfren...