Esporte Apesar da derrota, Enderson vê perspectiva positiva de evolução no Goiás Treinador esmeraldino viu pontos positivos na atuação contra o Flamengo e acredita em margem de crescimento na sequência da Série A

Apesar da derrota frustrante no último minuto de jogo, o técnico Enderson Moreira disse que sai do Maracanã com uma boa perspectiva para o futuro após a atuação do time esmeraldino diante do Flamengo. O treinador disse que ficou incomodado com a atuação da equipe por alguns minutos do primeiro tempo, mas exaltou a competitividade do time. “Durante os 25 pri...