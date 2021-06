Esporte Apertado, Vila Nova vence CSA e quebra sequência sem vitórias Tigre encerra o jejum de seis jogos sem vitória, de quebra conquista o 1º triunfo que coloca a equipe no G4 da Série B

Após mais de um mês e seis partidas sem vencer, o Vila Nova fez as pazes com a vitória justamente na noite deste sábado (12), o Dia dos Namorados. A reconciliação não foi simples, mas a equipe vilanovense fez o único gol do jogo aos 12 minutos do primeiro tempo, na conclusão certeira de Dudu, e segurou a vantagem de 1 a 0 no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparec...