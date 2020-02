Esporte Apertado, Vila Nova repete placar e vence pela 3ª vez em 2020 Time colorado bate Crac, por 1 a 0, no OBA e volta para faixa de classificação às quartas de final

O Vila Nova continua com deficiência na criação e no sistema ofensivo. Isso é um fato. Mas, sem ainda ter como solucionar essas debilidades, o Tigre vai se superando, como na noite desta segunda-feira (17). Mesmo com dificuldades, conquistou a vitória sobre o Crac, por 1 a 0, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Aliás, o placar (1 a 0) tem sido a marca d...