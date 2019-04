Esporte Apenas em quarto, Hamilton vê chances de melhora da Mercedes e Ferrari sobrando Companheiro de equipe do inglês, Valtteri Bottas fez melhor tempo do dia na China

O inglês Lewis Hamilton considerou normal o dia que teve nas duas primeiras sessões de treinos livres para o GP da China, em Xangai, que marca a 1.000.ª corrida da história da Fórmula 1. O piloto da Mercedes fechou as atividades com a quarta colocação, a 0s7 do companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, que foi o melhor, e disse que o seu carro pode melhorar m...