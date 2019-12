Esporte Apenas cumprindo tabela, Avaí e Athletico-PR empatam sem gols em Florianópolis Apesar do duelo ter sido bastante movimentado, o placar não saiu do zero por conta de uma boa atuação do goleiro Lucas Frigeri, ex-Atlético-GO

Cumprindo tabela nesta 38.ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, Avaí e Athletico-PR ficaram no empate sem gols, neste domingo, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Apesar do duelo ter sido bastante movimentado, o placar não saiu do zero por conta de uma boa atuação do goleiro Lucas Frigeri, que salvou os donos da casa por diversas vezes. Com apenas 20 p...