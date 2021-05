Esporte Aparecidense x Vila Nova: goleiros ajudam a deixar duelo equilibrado Após empate em jogo tenso na ida, equipes decidem vaga na final do Goianão em Aparecida de Goiânia e Tony e Georgemy podem ser decisivos

A Aparecidense recebe o Vila Nova neste domingo (9), às 16 horas, no Estádio Aníbal Batista de Toledo, e a expectativa é novo embate equilibrado. Para ir à decisão do Goianão, a primeira medida a ser tomada é não sofrer gols. Cumprir esse objetivo estará nas mãos e nas luvas de Tony, pelo Camaleão, e Georgemy, pelo lado colorado. (No fim deste texto, veja onde assistir, arbitra...