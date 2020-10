Esporte Aparecidense x Real Noroeste/ES: Camaleão faz jogo de ‘seis pontos’ Equipe de Aparecida de Goiânia defende invencibilidade de quatro partidas sem derrota e quer seguir em ascensão na Série D

Embalada pela goleada sobre o Águia Negra/MS, a Aparecidense faz mais um jogo no Anníbal Batista de Toledo nesta quarta-feira (14) e pode seguir em ascensão na tabela do Grupo 5 da Série D. Na terceira colocação com oito pontos, o Camaleão faz duelo de “seis pontos” contra o Real Noroeste/ES, vice-líder da chave, com dez pontos. “Campeonato fica mais difícil. A evolu...