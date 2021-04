Esporte Aparecidense x Jataiense: Camaleão pega equipe que trilhou recuperação

Confronto inédito em fase eliminatória do Campeonato Goiano, Aparecidense e Jataiense prometem partidas ofensivas e colocam frente a frente um treinador com estilo de jogo consolidado, Thiago Carvalho no Camaleão, contra um técnico, Lucas Oliveira, que comandou campanha de recuperação e levou a Raposa do Sudoeste às quartas de final do Estadual.A vantagem é da equi...