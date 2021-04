Esporte Aparecidense x Jataiense: Camaleão em ampla vantagem Aparecidense ostenta goleada na ida e invencibilidade como mandante diante da Jataiense

Equipe fora de Goiânia que mais tem chegado nas fases finais do Campeonato Goiano desde 2013, a Aparecidense tenta se colocar entre os quatro melhores times da edição deste ano do Goianão neste sábado (1º de maio). Com vantagem de poder perder por até dois gols de diferença, o Camaleão recebe a Jataiense, no Estádio Aníbal Batista de Toledo, a partir das 15h30, e tenta ...