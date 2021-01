Esporte Aparecidense x Jaraguá: Camaleão muda de casa e quer vaga

Eliminada no começo da semana na Copa Verde, a Aparecidense não teve muito tempo para digerir mais uma eliminação no mês - também caiu na Série D - e terá mais um duelo decisivo na temporada 2020. Em busca da classificação à 2ª fase, o Camaleão recebe o Jaraguá, vice-líder e classificado às quartas de final, no Antônio Accioly, às 15h30 desta quinta-feira (28). Como...