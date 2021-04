Esporte Aparecidense x Goianésia: um luta por topo, o outro por classificação

Aparecidense e Goianésia medem forças nesta quinta-feira (22), a partir das 15h30, no Estádio Aníbal Batista de Toledo. Enquanto o Camaleão segue a busca pela 1ª colocação do Grupo B, o Azulão do Vale tenta confirmar vaga na próxima fase do Campeonato Goiano. Os dois times entram em campo em busca de objetivos e os técnicos prometem um jogo aberto e ofensivo. Alé...