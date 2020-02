Esporte Aparecidense x Crac: jogo atrasado é chance para subir na tabela Camaleão e Leão do Sul se enfrentam nesta quarta-feira (12), de olho no G8 do Goianão. Equipes se enfrentam pela 4ª rodada, partida que foi adiada por causa das chuvas em Catalão

Aparecidense e Crac se enfrentam nesta quarta-feira (12), às 16 horas, na Serrinha, em jogo atrasado da 4ª rodada. O duelo seria disputado no dia 2 de fevereiro, mas por causa das fortes chuvas em Catalão, teve de ser adiado para esta quarta. O mando do confronto também foi invertido, por indisponibilidade do Estádio Genervino da Fonseca que não possui gramado em condiçõe...