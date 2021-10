Esporte Aparecidense x ABC: Camaleão quer abrir vantagem por vaga na final Após conquistar o acesso à Série C, time goiano abre semifinal em casa, mas ainda sem público no estádio

A Aparecidense passou do sonho à realidade. Clube emergente no futebol goiano, agora subiu um degrau e será um dos participantes da Série C do Brasileiro 2022. Isso porque conseguiu o acesso da Série D à Terceirona e, neste domingo (24), às 16 horas, iniciará a caminhada em busca de outro sonho - o de conquistar um título de expressão, ainda em falta na galeria de taça...