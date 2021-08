Esporte Aparecidense vira sobre o Goianésia e avança na Série D Outro representante goiano na competição, o Jaraguá foi derrotado pelo Porto Velho-RO, fora de casa

A Aparecidense venceu o Goianésia, de virada, e avançou à próxima fase da Série D. O encontro de times goianos foi disputado neste sábado (21), no estádio Anníbal Batista de Toledo, pela 12ª rodada da competição. Thiago Rubim abriu o placar para o Azulão do Vale, mas Alex Henrique, Robert e Samuel (duas vezes) marcaram para a goleada, de virada, do Camaleão. O resultado mant...