Esporte Aparecidense vira contra o ABC e abre vantagem por vaga na final da Série D Camaleão venceu o time alvinegro por 4 a 2, de virada, neste domingo (24), no Aníbal Batista de Toledo

A Aparecidense venceu o ABC, de virada, por 4 a 2, neste domingo (24), e abriu vantagem pela vaga na decisão da Série D. No jogo de ida, no estádio Aníbal Batista de Toledo, o Camaleão contou com gols de Robert, Alex Henrique, Samuel e Rafa Marcos para superar o time alvinegro, que fez com Allan Dias e Suéliton. Os dois times, assim como Atlético-CE e Campinense, garantiram o acesso à Série ...