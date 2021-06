Esporte Aparecidense vence o Nova Mutum-MT na estreia da Série D Camaleão fez 3 a 1 na equipe mato-grossense, em duelo disputado no Estádio Aníbal Batista de Toledo

A Aparecidense venceu o Nova Mutum-MT, por 3 a 1, neste domingo (6), na estreia da equipe no Grupo 5 da Série B. O jogo disputado no estádio Aníbal Batista de Toledo contou com gols de Elias, Lelo e Marinho para o Camaleão, Matheus Vieira descontou para os visitantes. O resultado coloca a Aparecidense na liderança da chave, com 3 pontos, e dois cartões a menos que...