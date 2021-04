Esporte Aparecidense vence o Iporá e mantém liderança do Grupo B; Grêmio Anápolis goleia Crac equipe de Aparecida de Goiânia venceu a terceira partida seguida e se mantém invicta no Estadual

Com gol de Alex Henrique, de pênalti, a Aparecidense venceu o Iporá, nesta quinta-feira (1), no Estádio Anníbal Batista de Toledo, e se manteve na liderança do Grupo B do Campeonato Goiano, agora com 11 pontos. A equipe de Aparecida de Goiânia venceu a terceira partida seguida e se mantém invicta no Goianão. Alex Henrique chega ao terceiro gol no Campeonato Goiano...