Aparecidense vence o Goianésia e pega a Jataiense nas quartas

A Aparecidense venceu o Goianésia e contou com a derrota do Vila Nova para o Jaraguá para terminar a 1ª fase do Campeonato Goiano na liderança do Grupo B. O Camaleão superou o Azulão do Vale, nesta quinta-feira (22), no Estádio Aníbal Batista de Toledo, por 1 a 0, com gol do zagueiro Ricardo Lima. O resultado colocou a Aparecidense na liderança do Grupo B, com 18 pontos....