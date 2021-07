Esporte Aparecidense vence fora de casa e segue como vice-líder do grupo A5 Camaleão desbanca União Rondonópolis, no Mato Grosso, e segue na cola do líder Goianésia

A Aparecidense venceu o União Rondonópolis-MT por 2 a 0, fora de casa, no Estádio Luthero Lopes, na tarde deste domingo (25) e segue como vice-líder do Grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro. A vitória, no confronto direto, foi construída no 2º tempo de jogo com gols de Wanderley e Robert. Com o resultado, a Aparecidense tem 15 pontos em oito jogos disputados e ocup...