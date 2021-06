Esporte Aparecidense vence confronto goiano contra Jaraguá e assume liderança Camaleão assume a ponta do Grupo 5 com vitória sobre o Jaraguá e é beneficiado pela derrota do Brasiliense

Em casa, a Aparecidense derrotou o Jaraguá, por 1 a 0, na tarde deste sábado (26), no Estádio Anníbal Batista de Toledo. O Camaleão assumiu a liderança do Grupo 5 da Série D do Campeonato Brasileiro. A vitória do time de Aparecida de Goiânia, com gol do atacante Lelo, fez com que a equipe chegasse a oito pontos conquistados e foi beneficiado pela derrota do Brasil...