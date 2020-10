Esporte Aparecidense vence confronto direto e segue em ascensão Camaleão bate o Real Noroeste/ES, por 2 a 1 e assume vice-liderança do Grupo 5 da Série D

Nota atualizada às 21h33 no dia 14 de outubro de 2020 A Aparecidense seguem em ascensão no Grupo 5 da Série D. O Camaleão venceu o Real Noroeste/ES, por 2 a 1 e subiu para a vice-liderança da chave. Os gols da vitória da equipe goiana sobre o time capixaba foram anotados por Albano e Negueba, o volante Jonata Peixoto descontou. Com o resultado a Aparecidense c...