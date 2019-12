Esporte Aparecidense vai mandar jogos do Goianão na Serrinha Equipe de Aparecida de Goiânia está impossibilitada de utilizar o Estádio Anníbal Batista de Toledo

A Aparecidense vai mandar seus jogos do Campeonato Goiano no Estádio da Serrinha, do Goiás. O Camaleão não terá o Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, à disposição para os três primeiros meses do ano e por isso vai optar pela casa esmeraldina. A praça esportiva passa por reforma e a previsão da liberação é para o mês de março de 2020. Por is...