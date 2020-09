Esporte Aparecidense terá treinador do sub-20 na estreia da Série D O técnico principal do Camaleão, Romerito, e o auxiliar-técnico, Wesley, testaram positivo para Covid-19 e serão desfalques na 1ª rodada da competição

O treinador do time sub-20 da Aparecidense, Thiago Carvalho, comandará o Camaleão na estreia da equipe na Série D. O ex-zagueiro da equipe de Aparecida de Goiânia, vai estar à beira do gramado por causa das ausências do técnico Romerito e do auxiliar Wesley. Ambos testaram positivo para Covid-19 na semana da 1ª rodada da competição nacional. Ambos estão em regime de isolame...