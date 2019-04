Após 50 dias de espera, idas e vindas nos tribunais e muita polêmica, Aparecidense e Ponte Preta voltam a se enfrentar, nesta quarta-feira (3), às 19h15, no Estádio Anníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, pela 1ª fase da Copa do Brasil. Para avançar à 2ª fase e enfrentar o Bragantino (PA), o Camaleão terá de vencer a Macaca novamente. Empate dá classificação aos paulistas.

No dia 12 de fevereiro, o time goiano venceu por 1 a 0, mas o resultado da partida foi impugnado pela Justiça Desportiva, que alegou interferência externa na anulação do gol de empate da Ponte Preta, que daria classificação à Macaca.

Mesmo inconformada com a decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), a Aparecidense colocará o time em campo e espera, mais uma vez, vencer dentro das quatro linhas.

“Se eu estivesse do lado da Ponte Preta, estaria envergonhado. Eles não mereceram ter um novo jogo, não fizeram por onde dentro de campo. Nós os vencemos, foi um erro do bandeira. O julgamento não provou (interferência externa) em nenhum momento”, ressaltou o técnico Edson Júnior. “Vamos vencê-los e mostrar que não vai ficar sem justiça”, completou.

A diretoria da Aparecidense espera contar com bom público em casa, inclusive com o reforço de outras torcidas.

“Só pensamos em entrar em campo e fazer um bom jogo para nosso torcedor. Se o torcedor do Vila, do Atlético, do Goiás, do Goianésia, do Novo Horizonte vierem nos apoiar, eles estarão apoiando pessoas sérias”, destacou Edson Júnior.

A diretoria do Camaleão fez promoção no preço dos ingressos para a partida. A meia-entrada custará apenas cinco reais para o torcedor que estiver com a camisa de qualquer clube.

Para a partida de hoje, Edson Júnior deve mandar a campo time titular com base daquele que venceu o Goiás no Goianão, mas com Filipe na zaga.

“É o futebol goiano em campo. Gostaria de convidar todas as torcidas para torcerem pela Aparecidense. Agora somos nós contra Ponte Preta, STJD, CBF. Queremos fazer esse apelo para toda torcida que torce por mim. É o momento que precisamos, mais do que nunca, de representar. Tivemos uma vitória dentro de campo e eles conseguiram derrubar fora dele”, desabafou o atacante Nonato.

Antes de embarcar para Goiânia, o técnico Jorginho alertou sobre possível clima de guerra em torno da partida. “Nós, da Ponte, não temos culpa do que aconteceu. O erro não foi nosso. Foi do bandeirinha e, depois, do delegado (da partida). Vamos para um jogo que não pode ter violência e não podemos motivar uma situação dessa. O mundo está muito violento. Se a gente concluir que não existe segurança, não entramos em campo”, afirmou o técnico Jorginho, da Ponte Preta.