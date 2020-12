Esporte Aparecidense tem dúvida no ataque para encarar São Luiz-RS Artilheiro da equipe com o maior poderio ofensivo da competição, Alex Henrique será avaliado antes de jogo em Ijuí-RS

Dona do melhor ataque da Série D do Campeonato Brasileiro, com 36 gols, ao lado do Brasiliense, a Aparecidense visita o São Luiz, de Ijuí (RS), neste domingo (20), às 17 horas, no Estádio 19 de outubro. A equipe representante de Aparecida de Goiânia marcou 15 gols nos últimos quatro jogos pela competição nacional e passou apenas um jogo em branco na compet...