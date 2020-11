Esporte Aparecidense supera o Vitória/ES e garante vantagem na Série D Com 25 pontos, o Camaleão vai terminar a fase de grupos em 1º ou 2º, o que garante ao time goiano decidir em casa o duelo eliminatório da 2ª fase

A Aparecidense não tomou conhecimento do Vitória/ES e venceu o time capixaba por 4 a 2, no Anníbal Batista de Toledo, neste sábado (21), pela 13ª rodada da Série D. Uederson (duas vezes), Alex Henrique e Roniel marcaram para a equipe goiana, Thiago Ramos e Galego descontaram para os visitantes. O resultado mantém a já classificada Aparecidense na liderança do Grupo 5, agora com 25 pontos...