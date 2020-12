Esporte Aparecidense sofre derrota, mas se classifica para as quartas de final da Série D Camaleão leva susto em partida com muita chuva, mas fatura vaga nas quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro

A Aparecidense foi derrotada pelo São Luiz-RS, por 2 a 1, na tarde deste domingo (27), no Estádio Aníbal Batista de Toledo. Apesar do revés em casa, o Camaleão se classificou para as quartas de final da competição nacional, com 5 a 2 no placar agregado, e está a um passo do acesso. Após ter goleado no jogo da ida, em Ijuí, por 4 a 0, a Aparecidense entrou em cam...