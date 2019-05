Esporte Aparecidense repudia ato racista de torcedor em jogo da Série D Torcedor foi identificado e conduzido ao 1º Distrito da Polícia Civil de Aparecida de Goiânia

A vitória da Aparecidense sobre a Juazeirense, por 2 a 1, pela 3ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro teve uma nota triste. Um torcedor que estava presente no Estádio Anníbal Batista de Toledo fez ofensas racistas ao goleiro Dejair da equipe visitante. O ocorrido foi citado em súmula pelo árbitro do jogo. O torcedor foi identificado e conduzido ao&nbs...