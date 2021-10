Esporte Aparecidense quer primeiro acesso nacional Clube goiano bateu na trave ano passado. Em casa, joga por empate contra Uberlândia-MG para ir à Série C

A Aparecidense sonha com o acesso à Série C do Brasileiro há alguns anos, desde que passou a disputar a Série D nacional, em 2012. O projeto se aproxima de ser concretizado na tarde deste sábado (16), a partir de 15 horas. Jogando em casa, no Estádio Annibal Batista de Toledo, a Aparecidense precisa apenas do empate, contra o Uberlândia-MG, para garantir o primeiro aces...