Esporte Aparecidense pode ser reforçada por quem se recupera de lesão

A Aparecidense pode ter dois reforços importantes para o jogo decisivo da semifinal do Campeonato Goiano contra o Vila Nova, domingo (9), em Aparecida de Goiânia. O técnico Thiago Carvalho espera contar com os retornos do lateral direito Rafael Cruz e do zagueiro Wesley Matos, que se recuperam de lesões e foram desfalques nas últimas rodadas.Os dois jogadores são os mais experie...