Esporte Aparecidense perde para o Bragantino e mantém sina na Copa do Brasil Camaleão foi derrotado pelo Tubarão, no Mangueirão, e segue com tabu de nunca avançar além da 2ª fase no torneio nacional

A Aparecidense foi eliminada, nesta quarta-feira (10), da Copa do Brasil. O Camaleão foi derrotado pelo Bragantino/PA, por 3 a 2, no Mangueirão em Belém, e se despediu da competição nacional. O Tubarão será adversário do Vila Nova, na 3ª fase de um dos principais torneios do País. Na história da Aparecidense essa foi a terceira participação do Camaleão na Copa do Bra...