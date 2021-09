Esporte Aparecidense perde para a Caldense no jogo de ida da 2ª fase da Série D Time goiano terá de vencer por dois gols de vantagem, em Aparecida, para avançar às oitavas de final sem a necessidade de uma disputa de pênaltis

A Aparecidense perdeu por 1 a 0 para a Caldense, neste sábado (11), no jogo de ida da 2ª fase da Série D. O único gol da partida disputada no estádio Ronaldo Junqueira (Poços de Caldas/MG) foi anotado pelo zagueiro Jonathan Costa. Com o resultado, a Aparecidense precisa vencer o jogo da volta por dois gols de diferença para avançar às oitavas de final da Série D sem a ...