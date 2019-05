Esporte Aparecidense perde, fora de casa, para rival baiano

A Aparecidense perdeu para o Juazeirense (BA), por 1 a0 , neste sábado (25), e segue com 6 pontos no Grupo A9 da Série D do Campeonato Brasileiro. em 2º lugar na chave, a equipe goiana pode ser ultrapassada pelo Itabaiana, que joga hoje contra o Interporto na outra partida da 4ª rodada. Outros goianos na competição, Iporá e Anapolina jogam neste domingo (26). O Ipor...