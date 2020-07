Esporte Aparecidense já forma elenco e comissão para disputar Série D Clube está à espera de oficialização de vaga pela CBF, mas tem sinal de que vai estar na competição

A Aparecidense, 7ª colocada do Campeonato Goiano de 2019, já se movimenta para disputar a Série D de 2020 porque deve herdar a vaga conquistada pelo Crac, de Catalão. O time do interior, alegando dificuldades financeiras, anunciou a desistência do torneio nacional no início da semana passada, desde que não sofra punições da CBF por causa dessa decisão. A direção da Ap...