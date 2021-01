Esporte Aparecidense iguala maior goleada da Copa Verde e avança Camaleão fez 7 a 0 no Aquidauanense, pela 1ª fase do torneio regional, e vai encarar o Cuiabá na próxima fase

A Aparecidense não tomou conhecimento do Aquidauanense-MS e igualou a maior goleada da história da Copa Verde: 7 a 0. A partida válida pela 1ª fase da Copa Verde, foi disputada no Estádio Aníbal Batista de Toledo, na tarde desta quarta-feira (20). Com o resultado, o Camaleão avançou à 2ª fase e vai encarar o Cuiabá na sequência do torneio regional. Alex Henrique (d...