Esporte Aparecidense goleia União-MT e segue na liderança da chave na Série D Camaleão chega a sete partidas sem derrota na Série D do Brasileiro e garante mais uma rodada na ponta

De luto, a Aparecidense goleou o União Rondonópolis-MT na tarde desta quarta-feira (21), por 4 a 0, e garantiu mais uma rodada na liderança do Grupo 5 da Série D do Campeonato Brasileiro. O Camaleão entrou em campo pela primeira vez, no Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, após a morte do diretor de futebol João Rodrigues “Cocá” que foi vítima d...